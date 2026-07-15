В Братске анонсировали отмену более 30 автобусных маршрутов

Мэрия Братска опубликовала постановление о грядущей масштабной реформе общественного транспорта. Документ, подписанный врио мэра Александром Яковлевым, вносит изменения в действующий план перевозок и предполагает отмену 33 автобусных маршрутов с января 2029 года. Под сокращение попадают как регулярные городские рейсы, так и специальные маршруты, обслуживающие сотрудников предприятий.