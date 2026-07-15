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В Братске анонсировали отмену более 30 автобусных маршрутов

Произойдет это через несколько лет.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Братска опубликовала постановление о грядущей масштабной реформе общественного транспорта. Документ, подписанный врио мэра Александром Яковлевым, вносит изменения в действующий план перевозок и предполагает отмену 33 автобусных маршрутов с января 2029 года. Под сокращение попадают как регулярные городские рейсы, так и специальные маршруты, обслуживающие сотрудников предприятий.

Среди отменяемых значатся востребованные направления № 4К (Падун — Гидростроитель), № 1К (ГЭС — КПП), № 10К (Гидростроитель — Братск), а также маршруты № 55К и № 55АК (Энергетик — Братск). Официальной причиной во всех случаях указано «упорядочение движения общественного транспорта», однако конкретные обстоятельства, вызвавшие необходимость сокращения стольких рейсов, в опубликованном документе не поясняются.