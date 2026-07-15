Очереди на АЗС сократились в Иркутской области и ещё 12 регионах России

IrkutskMedia, 15 июля. Ситуация с топливом заметно улучшилась в 13 субъектах РФ, включая Иркутскую область. К такому выводу пришли «Известия» (18+), проанализировав данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливных карт. Стабилизацию подтвердили и в Минэнерго.
Сокращение очередей зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях, а также в Приморском крае, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. В целом по стране ситуация остаётся непростой, но управляемой, считает директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, сейчас простаивает до 30−35% мощностей по выпуску бензина. Сроки полной стабилизации пока неясны.
Между тем сеть АЗС «ОМНИ» возобновила продажу бензина на всех заправках в Иркутской области. Как уточнили в компании, в одни руки можно приобрести не более 20 литров. Всего в регионе действуют 34 АЗС данной сети.
С 13 июля компания «КрайсНефть» возобновила продажу бензина физическим лицам еще на шести автозаправочных станциях Иркутской области. Теперь можно заправиться на 17 АЗС сети, однако действующие ограничения сохраняются.
Возможность организации электронных очередей на АЗС прорабатывают в Иркутской области. ИТ-сообщество региона проводит тестирование предложений, которые позволят уйти от живых очередей. У автомобилистов появится возможность записаться заранее, приехать на заправку к конкретному времени и получить топливо. О сроках реализации данного механизма станет известно позднее.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одним из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили.
Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.
Отметим также, что к обеспечению порядка в очередях на автозаправочных станциях подключилась полиция. Буквально в первый день работы правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина, слитого в канистры. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышало рыночные.
Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что регионы должны повышать эффективность использования топливных ресурсов и распределять их согласно текущим потребностям в ключевых отраслях. На заседании федерального штаба по топливу Игорь Кобзев озвучил предложения об отгрузке топлива независимым АЗС по уже заключенным договорам с нефтеперерабатывающими заводами, дополнительных партиях моторного топлива для Иркутской области, а также о приоритизации поставок бензина и дизеля для нужд северного завоза.
На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали стремительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным.