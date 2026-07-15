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Как и куда сдать шины на утилизацию во Владивостоке — полный список адресов

Использованные автопокрышки относятся к отходам четвёртого класса опасности и подлежат обязательной переработке.

Источник: PrimaMedia.ru

Администрация Владивостока информирует о наличии лицензированных пунктов приёма использованных автопокрышек

Услуга по приёму и утилизации шин платная. Средства идут на хранение и транспортировку шин на перерабатывающие мощности компании «ЭкоСтар Фэктори». Её мощности позволяют перерабатывать до миллиона шин в год, выпуская взамен резиновую крошку высокого качества, очищенную от примесей.

Важно помнить, что выбрасывать отработанные автомобильные покрышки вместе с бытовым мусором запрещено. Они причислены к отходам IV класса опасности и требуют обязательной переработки или утилизации. В естественных условиях шины разлагаются более 100 лет, загрязняя почву токсичными органическими веществами. При сжигании одной тонны таких отходов в атмосферу выбрасывается около 250 кг сажи и 450 кг вредных газов.

Адреса лицензированных пунктов приёма:

  1. ИП Осенний Сергей Александрович
    Адрес: ул. 4-я Проходная, 12а, стр. 4.

  2. ИП Сыров Дмитрий Валерьевич
    Адрес: ул. Мыс Кунгасный, 5, стр. 8.

  3. ИП Михальченко Дмитрий Евгеньевич
    Адрес: ул. Военное шоссе, 40.

  4. ИП Гагарин Сергей Сергеевич
    Адрес: ул. Снеговая, 2б.

  5. ООО «УссурАвтоРемонт»
    Адрес: Народный проспект, 6.

  6. ИП Бобер Руслан Олегович
    Адреса: ул. Адмирала Кузнецова, 66а; ул. Стрелковая, 56а.

  7. ООО «ШиновозоФФ»
    Адрес: ул. Пограничная, 26б.

  8. ИП Потехин Виктор Александрович
    Адрес: ул. Котельникова, 29.

  9. ИП Хаустов Константин Алексеевич
    Адрес: ул. Станционная, 3, стр. 2.

  10. ИП Носкова Елена Ильинична (Шиномонтажная мастерская)
    Адрес: ул. Давыдова, 8.

  11. ИП Гасанов Владимир Агаевич
    Адреса: ул. 5-я Проходная, 15; ул. Верхнепортовая, 43; ул. Борисенко, 40; пр-т 100-летия Владивостока, 122.

  12. ИП Кутузов Евгений Алексеевич
    Адрес: ул. Снеговая, 71.

  13. ИП Нянько Денис Олегович
    Адрес: ул. Борисенко, 33, стр. 4.

  14. ИП Одинаев Фариддун Сафовидинович
    Адрес: ул. Снеговая, 4а.

  15. ИП Буря Павел Сергеевич
    Адрес: ул. Выселковая, 50д.

  16. ИП Голубаев Петр Николаевич
    Адрес: ул. Фадеева, 42.

  17. ИП Царева Оксана Николаевна
    Адрес: ул. Руднева, 8е.

  18. ООО «Темп-2»
    Адрес: Народный проспект, 27.

  19. ООО «Приморскоптхимполимер»
    Адрес: ул. Иртышская, 15.

  20. ИП Тефанов Богдан Андреевич (Шиныч)
    Адрес: ул. Выселковая, 158.

  21. ИП Суковатицын Олег Александрович
    Адрес: ул. Бородинская, 26.

  22. ИП Сологуб Мария Владимировна
    Адрес: ул. Ильичева, 20а.

  23. ИП Путкарадзе Гоча Леванович
    Адрес: ул. Выселковая, 49а.

  24. ООО «ДВ-Автоэлектроника»
    Адрес: пр-т Красного Знамени, 137, стр. 10.