Как и куда сдать шины на утилизацию во Владивостоке — полный список адресов

Администрация Владивостока информирует о наличии лицензированных пунктов приёма использованных автопокрышек
Услуга по приёму и утилизации шин платная. Средства идут на хранение и транспортировку шин на перерабатывающие мощности компании «ЭкоСтар Фэктори». Её мощности позволяют перерабатывать до миллиона шин в год, выпуская взамен резиновую крошку высокого качества, очищенную от примесей.
Важно помнить, что выбрасывать отработанные автомобильные покрышки вместе с бытовым мусором запрещено. Они причислены к отходам IV класса опасности и требуют обязательной переработки или утилизации. В естественных условиях шины разлагаются более 100 лет, загрязняя почву токсичными органическими веществами. При сжигании одной тонны таких отходов в атмосферу выбрасывается около 250 кг сажи и 450 кг вредных газов.
Адреса лицензированных пунктов приёма:
ИП Осенний Сергей Александрович
Адрес: ул. 4-я Проходная, 12а, стр. 4.
ИП Сыров Дмитрий Валерьевич
Адрес: ул. Мыс Кунгасный, 5, стр. 8.
ИП Михальченко Дмитрий Евгеньевич
Адрес: ул. Военное шоссе, 40.
ИП Гагарин Сергей Сергеевич
Адрес: ул. Снеговая, 2б.
ООО «УссурАвтоРемонт»
Адрес: Народный проспект, 6.
ИП Бобер Руслан Олегович
Адреса: ул. Адмирала Кузнецова, 66а; ул. Стрелковая, 56а.
ООО «ШиновозоФФ»
Адрес: ул. Пограничная, 26б.
ИП Потехин Виктор Александрович
Адрес: ул. Котельникова, 29.
ИП Хаустов Константин Алексеевич
Адрес: ул. Станционная, 3, стр. 2.
ИП Носкова Елена Ильинична (Шиномонтажная мастерская)
Адрес: ул. Давыдова, 8.
ИП Гасанов Владимир Агаевич
Адреса: ул. 5-я Проходная, 15; ул. Верхнепортовая, 43; ул. Борисенко, 40; пр-т 100-летия Владивостока, 122.
ИП Кутузов Евгений Алексеевич
Адрес: ул. Снеговая, 71.
ИП Нянько Денис Олегович
Адрес: ул. Борисенко, 33, стр. 4.
ИП Одинаев Фариддун Сафовидинович
Адрес: ул. Снеговая, 4а.
ИП Буря Павел Сергеевич
Адрес: ул. Выселковая, 50д.
ИП Голубаев Петр Николаевич
Адрес: ул. Фадеева, 42.
ИП Царева Оксана Николаевна
Адрес: ул. Руднева, 8е.
ООО «Темп-2»
Адрес: Народный проспект, 27.
ООО «Приморскоптхимполимер»
Адрес: ул. Иртышская, 15.
ИП Тефанов Богдан Андреевич (Шиныч)
Адрес: ул. Выселковая, 158.
ИП Суковатицын Олег Александрович
Адрес: ул. Бородинская, 26.
ИП Сологуб Мария Владимировна
Адрес: ул. Ильичева, 20а.
ИП Путкарадзе Гоча Леванович
Адрес: ул. Выселковая, 49а.
ООО «ДВ-Автоэлектроника»
Адрес: пр-т Красного Знамени, 137, стр. 10.