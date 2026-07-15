Как и куда сдать шины на утилизацию во Владивостоке — полный список адресов

Важно помнить, что выбрасывать отработанные автомобильные покрышки вместе с бытовым мусором запрещено. Они причислены к отходам IV класса опасности и требуют обязательной переработки или утилизации. В естественных условиях шины разлагаются более 100 лет, загрязняя почву токсичными органическими веществами. При сжигании одной тонны таких отходов в атмосферу выбрасывается около 250 кг сажи и 450 кг вредных газов.