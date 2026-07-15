Названо единственное условие, чтобы остановить войну в Иране

Американские базы на Ближнем Востоке являются главной причиной продолжающегося конфликта. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Объединённые Арабские Эмираты сообщили об атаке на два своих танкера в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что нанёс удары по двум «супертанкерам-нарушителям», которые игнорировали предупреждения. Кроме того, как утверждает Axios, президент США Дональд Трамп одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами.
«Вот здесь, ну и конечно, главный препон всей этой истории — американские базы. И главное, не просто то, что они там есть, а то, что именно с этих баз наносятся удары по Ирану», — заявил Перенджиев.
По словам эксперта, арабские страны, предоставившие свои территории для баз, ошибочно полагали, что американцы будут их защищать. Однако на самом деле эти базы создавались как опорные пункты для геополитического влияния на Ближнем Востоке и для агрессивных действий против Ирана.
«Если бы они не пустили туда американцев, то американцам вообще было бы сложно осуществлять агрессию против Ирана, и Израиль бы не рыпался. То есть фактически они… Знаете, как говорят, что самый опасный человек — не тот, кто совершает преступления, а пособник этого преступления. Вот эти арабские страны способствовали тому, чтобы эта война была», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что Израиль чувствует себя увереннее именно потому, что США находятся рядом, а арабские страны, получая удары от Ирана, «заслуженно» страдают, поскольку создали условия для того, чтобы война никогда не утихала.
«Мы все время обсуждаем США, Израиль, но если бы им не предоставили бы эти территории, и не было там баз американских, не было бы никакой агрессии США против Ирана. Израиль бы не рыпался бы так нагло, потому что понимал, что США далеко, а так они чувствуют, что США рядом, близко и они тоже наглеют», — резюмировал Перенджиев.
Эксперт считает, что одного требования Ирана вывести американские базы недостаточно — необходимо мусульманское братство и поддержка Тегерана со стороны арабских стран. Только лишив США этих опорных пунктов, можно минимизировать боевые действия на Ближнем Востоке.