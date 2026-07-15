Названо единственное условие, чтобы остановить войну в Иране

«Мы все время обсуждаем США, Израиль, но если бы им не предоставили бы эти территории, и не было там баз американских, не было бы никакой агрессии США против Ирана. Израиль бы не рыпался бы так нагло, потому что понимал, что США далеко, а так они чувствуют, что США рядом, близко и они тоже наглеют», — резюмировал Перенджиев.