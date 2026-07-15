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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров, спасена женщина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два крупных возгорания произошли в Красноярске.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два крупных возгорания произошли в Красноярске.

Ночью на улице Маерчака загорелось нежилое здание. Огонь повредил кровлю на площади 900 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Вечером на улице Киренского вспыхнула квартира в четырехэтажном доме. Пожарные спасли женщину, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

Предварительной причиной второго пожара также названо короткое замыкание. Всего за сутки в регионе потушили девять пожаров.