За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 9 пожаров, спасена женщина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два крупных возгорания произошли в Красноярске.
Ночью на улице Маерчака загорелось нежилое здание. Огонь повредил кровлю на площади 900 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.
Вечером на улице Киренского вспыхнула квартира в четырехэтажном доме. Пожарные спасли женщину, которую госпитализировали с отравлением продуктами горения. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.
Предварительной причиной второго пожара также названо короткое замыкание. Всего за сутки в регионе потушили девять пожаров.