В Омске рейс в Сочи перенесли на восемь часов 30 минут утром 15 июля

Утром в среду, 15 июля, в омском аэропорту изменилось время отправления четырёх рейсов. Информация об этом указана на онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на 06:56.
Рейс «Уральских авиалиний» в Москву должен был вылететь в 06:30, однако отправление перенесли на 07:20.
Самая продолжительная задержка затронула рейс авиакомпании «Северный ветер» в Сочи. Вместо 09:10 самолёт планируют отправить в 17:40 — на восемь часов 30 минут позже расписания.
Ещё один рейс в Сочи, который выполняет авиакомпания «Россия», перенесён с 07:10 на 11:35. Вылет в Санкт-Петербург задерживается с 08:45 до 09:05.