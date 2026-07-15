Хабаровский космонавт Пётр Дубров поделился впечатлениями от полёта к МКС

Экипажу экспедиции МКС-75, командиром которого является хабаровский космонавт Петр Дубров, предстоит проработать на станции 261 сутки. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», пилотируемый корабль «Союз МС-29» отправился на МКС 14 июля.
Перед полетом члены экипажа выполнили сложившиеся традиции, которые соблюдают все космонавты и астронавты:
— Например, в день старта члены экипажа оставили автографы на дверях гостиницы «Космонавт» и покинули ее под песню «Трава у дома». Эта музыка неизменно звучит перед каждым полетом космического корабля и является негласным гимном космонавтов, — рассказали в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
После на специально оборудованном автобусе «Звездный» экипаж отправился на площадку космодрома. В монтажно-испытательном комплексе Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон надели скафандры и проверили их на герметичность. И уже после доклада членам Государственной комиссии о готовности к полету они заняли места в корабле «Союз МС-29».
За запуском ракеты с пилотируемым кораблем, стыковкой к модулю «Причал» Международной космической станции, открытием люков и переходом экипажа на борт МКС зрители следили в прямом эфире.
Позже прибывшие космонавты поделились ощущением от полета. Скажем, Петр Дубров отметил ощущение возвращения к чему-то привычному. По его словам, кажется, что на Земле была командировка, а сейчас он будто вернулся домой.
— Экипажем планируется выполнение 38 космических экспериментов и целевых работ в интересах отечественной науки, — подчеркнули в Роскосмосе. — В ходе экспедиции запланированы два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной по российской программе полета. Также Пётр Дубров и Анна Кикина начнут на МКС две новые целевые работы. Одна из них — «Газоанализатор-ФС» — позволит проверить эффективность перспективного элемента системы обеспечения газовой среды пилотируемых космических комплексов. Его задача — следить за состоянием воздуха, в том числе при возникновении нештатных ситуаций (пожар, утечка газов или жидкостей из систем жизнеобеспечения). В будущем это позволит создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы «Теледроид» российским космонавтам предстоит серия экспериментов с отечественным антропоморфным роботом. В будущем такие роботы должны помогать космонавтам работать внутри космической станции и за ее бортом, а также при полетах в дальний космос, выполняя потенциально опасные для человека работы.