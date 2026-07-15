Хабаровский космонавт Пётр Дубров поделился впечатлениями от полёта к МКС

— Экипажем планируется выполнение 38 космических экспериментов и целевых работ в интересах отечественной науки, — подчеркнули в Роскосмосе. — В ходе экспедиции запланированы два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной по российской программе полета. Также Пётр Дубров и Анна Кикина начнут на МКС две новые целевые работы. Одна из них — «Газоанализатор-ФС» — позволит проверить эффективность перспективного элемента системы обеспечения газовой среды пилотируемых космических комплексов. Его задача — следить за состоянием воздуха, в том числе при возникновении нештатных ситуаций (пожар, утечка газов или жидкостей из систем жизнеобеспечения). В будущем это позволит создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полетах в дальний космос. В ходе целевой работы «Теледроид» российским космонавтам предстоит серия экспериментов с отечественным антропоморфным роботом. В будущем такие роботы должны помогать космонавтам работать внутри космической станции и за ее бортом, а также при полетах в дальний космос, выполняя потенциально опасные для человека работы.