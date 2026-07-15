В Красноярске появился суслик-дорожник

«Этот суслик посвящен теме правил дорожного движения и дорогам. Он дорожник, разметчик — все, что связано с дорогой. Мне очень нравится, когда история сходится идеально: тут и зебра на дороге, и зебра в зоопарке», — цитируют коллеги с сайта gnkk.ru Андрея Кошелева.