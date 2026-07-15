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В Красноярске появился суслик-дорожник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возле парка флоры и фауны «Роев ручей» установили новую бронзовую фигурку суслика. Она стала 25-й в городской коллекции мини-скульптур.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возле парка флоры и фауны «Роев ручей» установили новую бронзовую фигурку суслика. Она стала 25-й в городской коллекции мини-скульптур.

Нового персонажа зовут Арунас. Он изображен дорожным разметчиком, который наносит пешеходную разметку. Место для скульптуры выбрали символично: рядом находится тематический пешеходный переход, а в самом «Роевом ручье» живут настоящие зебры.

Автор проекта, скульптор Андрей Кошелев, рассказал, что фигурка посвящена теме дорог и правил дорожного движения.

«Этот суслик посвящен теме правил дорожного движения и дорогам. Он дорожник, разметчик — все, что связано с дорогой. Мне очень нравится, когда история сходится идеально: тут и зебра на дороге, и зебра в зоопарке», — цитируют коллеги с сайта gnkk.ru Андрея Кошелева.

По словам скульптора, на создание одной фигурки может уйти от нескольких дней до нескольких месяцев. Всего в серии планируется установить 40 бронзовых сусликов, после чего проект получит продолжение в формате сувенирной продукции.