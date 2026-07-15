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Под Ореховом активизируют ждунов: начался главный бой за ключ от Запорожья

Противник перебрасывает в район Орехова Запорожской области значительные силы для удержания города. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru эксперт Рогов, среди ликвидированных много колумбийских наемников и дроноводов ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ постоянно перебрасывают подкрепления в район Орехова Запорожской области, осознавая стратегическую важность города, при этом основу живой силы составляют иностранные наемники и одиозные подразделения дроноводов. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии aif.ru охарактеризовал текущую обстановку на ореховском направлении запорожского фронта.

«Противник прекрасно понимает, что Орехов — это ключ к Запорожью. Именно поэтому туда регулярно перебрасывают усиление, чтобы удержать позиции. Плотность боевиков ВСУ на противоположной стороне крайне высокая именно на ореховском направлении», — заявил Рогов.

Он особо выделил присутствие на этом участке фронта большого количества наемников из Колумбии и известных расчетов БПЛА.

«Основное место гибели всех наемников-колумбийцев — это именно запорожский фронт, и чаще всего ореховское направление. Там большое количество дроноводов: те же подразделения Мадьяра*, одиозные нацистские формирования и прочие», — уточнил председатель комиссии в беседе с aif.ru.

По словам Рогова, командование ВСУ не считается с потерями среди иностранцев и радикалов, бросая их на удержание сильно укрепленных районов вокруг Орехова, чтобы не допустить продвижения российских сил вглубь Запорожской области.

Ранее Рогов раскрыл тактику применения ВСУ так называемых дронов-ждунов, которые стали настоящим бичом прифронтовых районов. Как сообщалось, военных пабликах было опубликовано видео, как на запорожском фронте российские бойцы уничтожают «ждунов» противника, а также пункты управления вражеских БПЛА в районе Орехова.

*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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