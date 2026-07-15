Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На заправках «Лукойла» в Пермском крае отменили технические перерывы

АЗС компании будут прекращать работу исключительно при введении режима беспилотной опасности, а также во время приема топлива из автоцистерн.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае на заправках «Лукойла» отменили технические перерывы. До этого перерывы были организованы трижды за сутки: до обеда, в середине дня и вечером. По данным портала V-kurse.ru, теперь АЗС компании будут прекращать работу исключительно при введении режима беспилотной опасности, а также во время приема топлива из автоцистерн.

Кроме того, редакции стало известно, что в текущую неделю поставки горючего на АЗС «Лукойла» переориентируют в пользу населенных пунктов, удаленных от краевого центра.

Согласно статистике, за минувшие семь дней продажи топлива на станциях сети выросли в среднем на 30% по сравнению с предшествующей неделей. Ситуация в регионе с бензином остается контролируемой, очередей на заправках стало заметно меньше, и, судя по комментариям в соцсетях, ажиотаж вокруг бензина зачастую вызывают сами водители.

«Вчера на трассе, недалеко от Нытвы заправил машину, всего полчаса ожидания. В Перми в очередях полно водителей, которые от 2 до 5−10 литров заправляют. Видимо дома делать нечего», — все чаще пишут водители в соцсетях.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше