На заправках «Лукойла» в Пермском крае отменили технические перерывы

В Пермском крае на заправках «Лукойла» отменили технические перерывы. До этого перерывы были организованы трижды за сутки: до обеда, в середине дня и вечером. По данным портала V-kurse.ru, теперь АЗС компании будут прекращать работу исключительно при введении режима беспилотной опасности, а также во время приема топлива из автоцистерн.