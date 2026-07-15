Две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новую работу в первые шесть месяцев хотя бы раз в жизни покидали 64% россиян, при этом большинство отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии, говорится в совместном исследовании аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job, которым они поделились с РИА Новости.