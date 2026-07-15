Две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новую работу в первые шесть месяцев хотя бы раз в жизни покидали 64% россиян, при этом большинство отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии, говорится в совместном исследовании аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job, которым они поделились с РИА Новости.
«По данным Dream Job, 64% россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев», — говорится в исследовании.
Решение об уходе у людей формируется довольно быстро. Так, 64% респондентов уже в течение первого месяца поняли, что не задержатся, 23% — в первую неделю, 10% — в день выхода на новую работу. При этом в 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.
Аналитики выяснили, что основными поводами для раннего увольнения становятся расхождения ожиданий и реальности: у 56% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода на новое место. Еще 38% не устроил стиль управления, а каждого четвертого — то, что начальник не занимался адаптацией.
«Более половины опрошенных аналитиками (57%) признались, что отказались бы от оффера, получив более честное описание работы до выхода. В то же время 72% считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Значит, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не раскрывали их кандидатам заранее», — обратили внимание авторы исследования.
Опрошенные признались, что принять более точное решение, выходить на новое место или нет, им помогли бы честные отзывы сотрудников (53%), пример обычного рабочего дня (36%), более подробное описание задач (32%), сведения о нагрузке и переработках (30%), информация о зарплате и бонусах (24%) и о причинах увольнений бывших сотрудников (19%).
«Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», — отметил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.