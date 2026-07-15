«Мой любимый гроссмейстер»: Асаубаева показала фото с Синдаровым в парных футболках

Спортсменка опубликовала совместные фото в сторис в Instagram. Асаубаева надела футболку с фотографией Синдарова и подписью «Мой любимый гроссмейстер». А шахматист из Узбекистана сфотографировался рядом с Бибисарой в футболке с ее изображением и надписью: «Обеспечил себе лишнего ферзя». «Для Жавохира я использовала самый популярный комментарий от болельщиков», — написала Асаубаева.
Недавно мы писали, что казахстанская и узбекский гроссмейстеры вместе провели время в столице Франции. Асаубаева поделилась несколькими видео, на одном из которых напевает строчки про Эйфелеву башню из песни «Вояж» группы «Ленинград». Параллельно Синдаров в кадре дважды целует девушку в лоб.
Ранее Асаубаева и Синдаров после победы шахматистки в турнире Norway Chess посетили этап «Формулы-1» в Монако. Затем они вместе побывали в парижском «Диснейленде».