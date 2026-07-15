«Мой любимый гроссмейстер»: Асаубаева показала фото с Синдаровым в парных футболках

Спортсменка опубликовала совместные фото в сторис в Instagram. Асаубаева надела футболку с фотографией Синдарова и подписью «Мой любимый гроссмейстер». А шахматист из Узбекистана сфотографировался рядом с Бибисарой в футболке с ее изображением и надписью: «Обеспечил себе лишнего ферзя». «Для Жавохира я использовала самый популярный комментарий от болельщиков», — написала Асаубаева.