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«Мой любимый гроссмейстер»: Асаубаева показала фото с Синдаровым в парных футболках

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева и узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров примерили футболки с изображениями друг друга, передает NUR.KZ.

Спортсменка опубликовала совместные фото в сторис в Instagram. Асаубаева надела футболку с фотографией Синдарова и подписью «Мой любимый гроссмейстер». А шахматист из Узбекистана сфотографировался рядом с Бибисарой в футболке с ее изображением и надписью: «Обеспечил себе лишнего ферзя». «Для Жавохира я использовала самый популярный комментарий от болельщиков», — написала Асаубаева.

Недавно мы писали, что казахстанская и узбекский гроссмейстеры вместе провели время в столице Франции. Асаубаева поделилась несколькими видео, на одном из которых напевает строчки про Эйфелеву башню из песни «Вояж» группы «Ленинград». Параллельно Синдаров в кадре дважды целует девушку в лоб.

Ранее Асаубаева и Синдаров после победы шахматистки в турнире Norway Chess посетили этап «Формулы-1» в Монако. Затем они вместе побывали в парижском «Диснейленде».

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