Мобильные группы гидротехников дежурят на реках Приморья

Как рассказал глава ведомства Роман Голубев, подразделения дежурили в Черниговском, Кавалеровском округах, Партизанске и Владивостоке.
«Дежурили ночью на тех участках, где ранее расчищали русла рек, занимались дноуглублением. В реальном времени смотрели, как ведут себя те участки, ранее вызывавшие проблемы при сильных дождях», — пояснил глава ведомства.
Роман Голубев подчеркнул, прошедшие осадки подтвердили эффективность проведённых работ — подтоплений нет.
Сейчас агентство вместе с минГОЧС Приморья продолжают расчистку рек в Лазовском, Дальнереченском, Красноармейском, Партизанском, Лесозаводском округах и Владивостоке, отмечает пресс-служба краевого кабмина.