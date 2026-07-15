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Мобильные группы гидротехников дежурят на реках Приморья

Оперативные группы специалистов агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморского края в период сильных дождей дежурят в муниципалитетах региона. На сегодня все реки и озёра в берегах, угрозы для населения не представляют.

Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал глава ведомства Роман Голубев, подразделения дежурили в Черниговском, Кавалеровском округах, Партизанске и Владивостоке.

«Дежурили ночью на тех участках, где ранее расчищали русла рек, занимались дноуглублением. В реальном времени смотрели, как ведут себя те участки, ранее вызывавшие проблемы при сильных дождях», — пояснил глава ведомства.

Роман Голубев подчеркнул, прошедшие осадки подтвердили эффективность проведённых работ — подтоплений нет.

Сейчас агентство вместе с минГОЧС Приморья продолжают расчистку рек в Лазовском, Дальнереченском, Красноармейском, Партизанском, Лесозаводском округах и Владивостоке, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

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