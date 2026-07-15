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Маткапитал в Новосибирской области разрешили тратить на общежитие для студентов

Оплачивать материнским капиталом можно проживание ребёнка в общежитии на время учёбы. Как сообщили в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области, мера действует при поступлении в иногородний вуз.

Источник: Сиб.фм

Для оформления понадобятся договор найма с указанием суммы и сроков оплаты, а также справка из учебного заведения, подтверждающая факт проживания студента в общежитии. Подать заявление можно через портал госуслуг, в любом МФЦ или напрямую в клиентской службе СФР. Если документы направлены в электронном виде, их оригиналы нужно принести лично в течение трёх рабочих дней.

Воспользоваться такой мерой поддержки разрешается только после того, как ребёнку, давшему право на маткапитал, исполнится три года. При этом оплатить общежитие можно за любого из детей в семье, включая старшего. Главное условие — на момент начала обучения студенту не должно быть больше 25 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Отделение Социального фонда России по Новосибирской области ежедневно направляет на выплаты жителям региона свыше 1 миллиарда рублей.