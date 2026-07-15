Маткапитал в Новосибирской области разрешили тратить на общежитие для студентов

Воспользоваться такой мерой поддержки разрешается только после того, как ребёнку, давшему право на маткапитал, исполнится три года. При этом оплатить общежитие можно за любого из детей в семье, включая старшего. Главное условие — на момент начала обучения студенту не должно быть больше 25 лет.