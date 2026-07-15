Neowin: в нейросети Маска выявили опасную утечку

Компания SpaceXAI, принадлежащая Илону Маску, объявила о полном удалении данных пользователей, загруженных в процессе работы с инструментом разработки Grok Build, сообщает Neowin.
В материале сказано, что это решение было принято после того, как независимый эксперт по информационной безопасности сообщил о возможных рисках, связанных с обработкой конфиденциальных данных.
По его словам, Grok Build мог загружать в облачное хранилище Google Cloud целые Git-репозитории, в том числе историю изменений, закрытый исходный код и чувствительную информацию. Речь идёт об API-ключах, логинах и других внутренних файлах.
«Особую тревогу у эксперта вызвал тот факт, что сервис мог отправлять данные даже в случаях, когда пользователи явно запрещали анализ файлов внутри проекта. Отключение функции “Улучшить модель” не предотвращало передачу данных, поскольку эта настройка отвечала только за их использование при обучении ИИ, но не ограничивала обработку самим сервисом», — говорится в сообщении.
По словам Маска, временное хранение части данных использовалось для отладки и повышения стабильности Grok Build. Затем в компании приняли решение удалить все загруженные пользователями материалы в качестве «дополнительной меры защиты».
Напомним, Grok Build был запущен в бета-версии в мае текущего года.
Напомним, по данным DTF, художники выразили недовольство новым ИИ-редактором изображений в соцсети X*, которая принадлежит Илону Маску.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.