Neowin: в нейросети Маска выявили опасную утечку

«Особую тревогу у эксперта вызвал тот факт, что сервис мог отправлять данные даже в случаях, когда пользователи явно запрещали анализ файлов внутри проекта. Отключение функции “Улучшить модель” не предотвращало передачу данных, поскольку эта настройка отвечала только за их использование при обучении ИИ, но не ограничивала обработку самим сервисом», — говорится в сообщении.