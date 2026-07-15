Стоимость проезда из Ангарска в Иркутск вырастет с 1 августа

С 15 июля такая же стоимость проезда будет установлена на маршрутах № 8, № 10 и № 20, а с 17 июля — на маршруте № 9. На маршрутах № 1 и № 5, а также на автобусах № 102, № 103, № 104 и № 105, следующих в Мегет, Одинск и Савватеевку, стоимость проезда пока остается без изменений.