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Стоимость проезда из Ангарска в Иркутск вырастет с 1 августа

Перевозчик уведомил о повышении министерство транспорта и дорожного хозяйства Приангарья.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 июля. На межмуниципальных маршрутах № 372 и № 375 «Ангарск — Иркутск» подорожает проезд. В министерство транспорта и дорожного хозяйства Приангарья поступило уведомление от перевозчика о том, что с 1 августа 2026 года стоимость билета в автобусах составит 250 рублей.

Кроме того, изменилась стоимость проезда на городских муниципальных маршрутах № 2, № 3, № 7, № 11, № 27 и № 28 в Ангарске. Цена поездки на них составляет 60 рублей. Повышение тарифа перевозчики объясняют ростом затрат на дизельное топливо, бензин и запчасти.

С 15 июля такая же стоимость проезда будет установлена на маршрутах № 8, № 10 и № 20, а с 17 июля — на маршруте № 9. На маршрутах № 1 и № 5, а также на автобусах № 102, № 103, № 104 и № 105, следующих в Мегет, Одинск и Савватеевку, стоимость проезда пока остается без изменений.

В администрации Ангарского городского округа напомнили, что не устанавливают и не согласовывают стоимость проезда. Автобусы находятся в частной собственности, поэтому тариф формируется перевозчиками исходя из реальных рыночных затрат, включая расходы на топливо, запчасти, заработную плату сотрудников и другие статьи.

Перевозчики отмечают, что повышение стоимости проезда необходимо для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта.

Напомним, ещё четыре перевозчика заявили о повышении цен на проезд в Иркутске. С 25 июля изменится стоимость поездок на муниципальных автобусных маршрутах № 13, № 23, № 32 и № 37.