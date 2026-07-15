В историческом центре Владивостока отремонтировали аварийную подпорную стену

«Специалистам подрядной организации “Владград” удалось не только сохранить исторический облик стены, но и выполнить работы в стеснённых условиях. Из-за особенностей рельефа и расположения домов к этому участку отсутствует проезд для строительной техники. Но в результате все работы выполнены качественно и в установленные сроки», — отметила начальник управления городской среды Анна Джура.