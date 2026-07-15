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В историческом центре Владивостока отремонтировали аварийную подпорную стену

В историческом центре Владивостока завершился ремонт подпорной стены — в районе дома № 39 на улице Светланской. По заказу администрации города конструкцию восстановили с максимальным сохранением исторического облика.

Источник: НИА Владивосток

В марте этого года прежняя подпорная стена частично обрушилась. В управлении городской среды отметили, что конструкция находится в непосредственной близости от жилого дома, что создало дополнительные сложности при производстве работ.

«Специалистам подрядной организации “Владград” удалось не только сохранить исторический облик стены, но и выполнить работы в стеснённых условиях. Из-за особенностей рельефа и расположения домов к этому участку отсутствует проезд для строительной техники. Но в результате все работы выполнены качественно и в установленные сроки», — отметила начальник управления городской среды Анна Джура.

Строители разобрали старую конструкцию, установили дренажную систему, укрепили основание и возвели новую стену из сохранившегося при демонтаже бутового камня. Протяжённость стены составила около 40 метров.

Кроме того, рабочие установили леерное ограждение ручной работы, чтобы новая конструкция вписывалась в исторический облик двора.

В прошлом году здесь также отремонтировали фасад и кровлю жилых домов.