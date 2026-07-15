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Реабилитационная смена завершилась в детском клиническом центре «Амурский»

В детском клиническом реабилитационном центре «Амурский» уделяют внимание не только здоровью детей, но и их досугу. Так, в центре подошла к концу очередная реабилитационная смена. Юным пациентам организовали встречи с представителями поисково-спасательного отряда «Лига-Спас» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Специалисты объяснили детям, как вести себя в незнакомых или опасных ситуациях. В ходе.

В детском клиническом реабилитационном центре «Амурский» уделяют внимание не только здоровью детей, но и их досугу. Так, в центре подошла к концу очередная реабилитационная смена. Юным пациентам организовали встречи с представителями поисково-спасательного отряда «Лига-Спас» и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Специалисты объяснили детям, как вести себя в незнакомых или опасных ситуациях. В ходе живых бесед и игр дети отрабатывали важные навыки на практике. Полученные знания помогают детям чувствовать себя увереннее и снижают риск попасть в беду. «Каждый реабилитационный заезд мы стараемся наполнить не только медицинским содержанием, но и воспитательным. Дети, которые проходят лечение в нашем центре, часто бывают изолированы от обычной жизни, и нам хочется восполнить этот пробел. Встречи со спасателями стали для ребят настоящим уроком взрослой жизни: они узнали, как вести себя в опасных ситуациях, как не растеряться и как защитить себя», — отметили специалисты центра «Амурский». В ходе смены уделили внимание и патриотическому воспитанию — дети узнавали о подвигах героев, знакомились с боевыми наградами, им рассказали, за какие заслуги вручают ордена и медали. Также дети смогли примерить защитный шлем и бронежилет, подержать в руках учебное снаряжение.