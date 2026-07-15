Ремонт дорог и строительство парка ведется в Ванино по нацпроектам

Так, в этом рабочем поселке сейчас идет ремонт улицы Цыганкова, которая давно находилась в плохом состоянии и вызывала немало жалоб со стороны местных жителей. В итоге улицу включили в Атлас проблемных объектов Хабаровского края, она попала под комплексный ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там не только заменят асфальт и бордюры, но и обновят все инженерные коммуникации, расположенные под дорогой. Работы должны завершиться в конце октября. Помимо этого, в Ванино стартовало строительство семейного парка в Школьном переулке. Этот проект стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди регионов ДФО. В парке планируется установить спортивные и детские площадки, заменить покрытие, разместить места для отдыха граждан и провести высадку деревьев. Новый парк должен стать полноценным культурным центром поселка Ванино.