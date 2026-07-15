Остановку «Площадь Труда» в Новосибирске перенесли на 100 метров

В Новосибирске временно перенесли остановку «Площадь Труда» на нечётной стороне улицы Широкой. Причиной стали строительные работы на мостовом переходе через Обь в створе Ипподромской улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Остановочный пункт сдвинули на 100 метров против движения транспорта. «До 15 ноября автобусы маршрута № 5 и троллейбусы № 29 будут забирать и высаживать пассажиров на временной площадке», — говорится в сообщении городской администрации.
Схема движения на участке от площади Труда до улицы Ватутина также изменена.