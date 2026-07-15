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Фетисов высказался о Бузовой, которая перепутала хоккей и футбол

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей спортивного мероприятия VK Fest в Нижнем Новгороде, во время которого перепутала хоккеистов и футболистов. Эту ситуацию прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей спортивного мероприятия VK Fest в Нижнем Новгороде, во время которого перепутала хоккеистов и футболистов. Эту ситуацию прокомментировал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Хоккейный клуб «Торпедо» решил поощрить Бузову и подарил ей фирменный командный свитер. Получив подарок из рук хоккеиста Матвея Полякова, она поблагодарила футболистов. Ошиблась артистка несколько раз и ее тактично поправили.

О курьезной ситуации высказался Вячеслав Фетисов. Он был удивлен тому, что Бузова оказалась на подобном мероприятии.

— Обычно приглашают тех, кто понимает, куда они приходят, зачем приходят, чтобы не путать ничего. Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру. Поэтому здесь претензии не к Бузовой, а к тем, кто приглашает ее, — цитирует его ТАСС.

14 июля сообщалось, что Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на ноге. Несмотря на длительную реабилитацию, она активно выступает на сцене и вернулась к работе. Сейчас артистка постепенно отказывается от костылей.