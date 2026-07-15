Фетисов высказался о Бузовой, которая перепутала хоккей и футбол

— Обычно приглашают тех, кто понимает, куда они приходят, зачем приходят, чтобы не путать ничего. Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру. Поэтому здесь претензии не к Бузовой, а к тем, кто приглашает ее, — цитирует его ТАСС.