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Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

Дроны-ждуны терроризируют мирное население Запорожской области. Эксперт Рогов рассказал о способах противодействия коварному оружию. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл способы противодействия дронам-ждунам, которые ВСУ активно применяют против мирного населения в Запорожской области.

Ранее в военных пабликах было опубликовано видео, как на запорожском фронте российские бойцы уничтожают «ждунов» противника, а также пункты управления вражеских БПЛА в районе Орехова.

По его признанию, полноценного простого противодействия пока не существует, однако уничтожить эти беспилотники, которые приземляются вдоль основных трасс и ждут транспортные средства, чтобы их атаковать, возможно при наличии специального оборудования и выстроенной системы контрдроновой борьбы.

«Обычная легковая машина или та же доставка продуктов, бензовоз, естественно, сделать с дроном ничего не смогут. Здесь нужна именно контрдроновая борьба и определение мест взлета. На самом деле определить его можно, это не какая-то сверхзадача», — заявил Рогов.

Он пояснил, что работа по выявлению операторов усложняется, если запуск дронов происходит с «матки» — тяжелого коптера.

«Если сначала идет оператор, а потом “матка” — тяжелый коптер типа “Бабы Яги”, — и уже с него производится запуск дронов, то здесь два этапа: надо сначала определить, где эта “матка”, а потом уже откуда она управляется», — описал механизм эксперт.

Рогов также отметил, что пока самым доступным способом защиты для гражданских водителей остается личное стрелковое оружие, чтобы попытаться поразить дрон в момент его медленного подъема.

«Прямого противодействия пока нет, кроме тотального вооружения водителей-перевозчиков и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости», — подытожил Рогов.

Ранее Рогов раскрыл тактику применения ВСУ дронов-ждунов.

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