Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

«Если сначала идет оператор, а потом “матка” — тяжелый коптер типа “Бабы Яги”, — и уже с него производится запуск дронов, то здесь два этапа: надо сначала определить, где эта “матка”, а потом уже откуда она управляется», — описал механизм эксперт.