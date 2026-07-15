Эксперт Рогов рассказал, как вычисляют и уничтожают дроны-ждуны ВСУ

В эксклюзивном интервью aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл способы противодействия дронам-ждунам, которые ВСУ активно применяют против мирного населения в Запорожской области.
Ранее в военных пабликах было опубликовано видео, как на запорожском фронте российские бойцы уничтожают «ждунов» противника, а также пункты управления вражеских БПЛА в районе Орехова.
По его признанию, полноценного простого противодействия пока не существует, однако уничтожить эти беспилотники, которые приземляются вдоль основных трасс и ждут транспортные средства, чтобы их атаковать, возможно при наличии специального оборудования и выстроенной системы контрдроновой борьбы.
«Обычная легковая машина или та же доставка продуктов, бензовоз, естественно, сделать с дроном ничего не смогут. Здесь нужна именно контрдроновая борьба и определение мест взлета. На самом деле определить его можно, это не какая-то сверхзадача», — заявил Рогов.
Он пояснил, что работа по выявлению операторов усложняется, если запуск дронов происходит с «матки» — тяжелого коптера.
«Если сначала идет оператор, а потом “матка” — тяжелый коптер типа “Бабы Яги”, — и уже с него производится запуск дронов, то здесь два этапа: надо сначала определить, где эта “матка”, а потом уже откуда она управляется», — описал механизм эксперт.
Рогов также отметил, что пока самым доступным способом защиты для гражданских водителей остается личное стрелковое оружие, чтобы попытаться поразить дрон в момент его медленного подъема.
«Прямого противодействия пока нет, кроме тотального вооружения водителей-перевозчиков и уничтожения дрона в момент, когда он поднимается на небольшой скорости», — подытожил Рогов.
Ранее Рогов раскрыл тактику применения ВСУ дронов-ждунов.