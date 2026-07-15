Сергей Кравчук: Муниципальное сообщество Хабаровского края состоялось как команда единомышленников

Совет муниципальных образований Хабаровского края (СМО) отметил свое 20-летие. Ассоциация, возникшая в ходе муниципальной реформы 2003−2009 годов, объединила органы местного самоуправления и крупных городов, и совсем небольших сельских поселений. За два десятилетия изначально координационная платформа выросла в ключевой институт развития территории, связавший два уровня публичной власти — государственный и муниципальный.
Огромный путь.
20 лет — это целая эпоха становления и укрепления местного самоуправления на дальневосточной земле. В июне 2006 года в Хабаровске прошел учредительный съезд с участием делегатов от 213 муниципальных образований. Они подписали учредительный договор добровольного объединения для развития местного самоуправления в крае в интересах его жителей.
Кроме того, ассоциация поставила другие важные цели — представлять и защищать общие интересы муниципальных образований, координировать их деятельность и взаимодействие. В учредительном договоре СМО заявлено и деятельное участие объединения в решении социальных и экономических проблем и повышении уровня жизни людей.
Огромная по площади территория края, низкая плотность населения, неблагоприятные климатогеографические условия, проблемы транспортной доступности отдаленных районов заставили выработать комплексный подход к решению задач муниципалитетов. Особое внимание уделялось северным территориям, где, несмотря на все сложности, стандарты управления должны быть высокими.
За два десятилетия пройден огромный путь. Преображаются города и поселки. Благоустраиваются дворы и общественные территории, строятся и ремонтируются дороги, возводятся детские сады, школы и ФАПы, обновляются дома культуры, модернизируется муниципальная инфраструктура, включая коммунальное хозяйство. Вклад муниципального сообщества в созидательную работу, охватывающую все уголки большого края, — весомый и первостепенный. Сегодня СМО объединяет 199 муниципалитетов из 204 действующих в регионе.
— За 20 лет мы научились главному — не управлять муниципалитетами, а помогать им, слышать их реальные потребности и вместе искать решения. Сегодня муниципальные образования края развиваются при поддержке губернатора Дмитрия Демешина. Строятся не просто объекты, а создается новая социальная реальность для комфорта и удобства жителей, — подчеркнул председатель ассоциации, мэр города Хабаровска Сергей Кравчук на торжественном заседании СМО с участием главы региона.
Неразрывная цепочка.
Одним из главных достижений СМО стало налаживание эффективной системы взаимодействия муниципальных образований края с органами государственной власти края: «губернатор — городские и муниципальные округа (районы) — поселения — жители».
Эти отношения законодательно закреплены и имеют прочную правовую основу. Еще в 2009 году был принят закон о полномочиях органов государственной власти в регионе по взаимодействию с советом муниципальных образований.
— Вместе мы поднимаем проблемы, волнующие жителей, участвуем в формировании краевого бюджета, выходим с предложениями на федеральный и субъектовый уровни. Только в 2025−26 годах совет согласовал 15 проектов законодательных актов. С участием СМО внедрялись программы переселения из аварийного жилья, благоустройства дворов по проекту «Формирование комфортной городской среды» и многие другие, — отметил Сергей Кравчук.
По словам главы СМО, все решения и планы направлены на социальное благополучие граждан, которых активно привлекают к решению вопросов местного значения. Это приносит положительные результаты. Ежегодно в городе и крае проводится гражданский форум, развивается социальное проектирование, поддерживаются гражданские инициативы и социально ориентированные некоммерческие организации.
Кадры и опыт решают все.
Одним из главных направлений деятельности СМО стала подготовка муниципальных.
кадров. Проведены сотни обучающих мероприятий для глав, депутатов и служащих. На курсах прошли переподготовку свыше пяти с половиной тысяч человек.
— Система обучения не стоит на месте. Мы привлекаем экспертов федерального уровня, внедряем цифровые форматы. Наши образовательные модули признаны лучшими на Дальнем Востоке, а наш сайт — один из самых посещаемых среди муниципальных ресурсов России. Это бесплатный центр компетенций для всех, — сказал Сергей Кравчук.
По его словам, ассоциация оказывает муниципалитетам неоценимую методическую помощь. СМО выпустил более 20 тысяч экземпляров пособий и рекомендаций, а также более 40 методразработок.
Сергей Кравчук: За 20 лет мы научились главному — не управлять муниципалитетами, а помогать им Фото: Пресс-служба администрации города Хабаровск.
На площадках Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) члены СМО обмениваются опытом с коллегами из других субъектов РФ, перенимают успешные модели управления, адаптируя их под дальневосточные условия. Так, активное взаимодействие налажено с советами муниципальных образований Амурской и Еврейской автономной областей, Приморского края.
— 38 глав муниципальных образований Хабаровского края стали членами федеральных проектных команд по разным тематическим направлениям. Это важная инициатива ВАРМСУ, которая реализуется в рамках марафона «Муниципальный диалог», — отметил Сергей Кравчук.
Эффективным инструментом по обмену знаниями и опытом выступают конкурсы на лучшую организацию работы, лучшего главу и специалиста поселения, лучшую практику развития территориального общественного самоуправления (ТОС), лучшую работу с «Дальневосточным гектаром». Знаковыми стали конкурс «Муниципальная команда», в ходе которого осваиваются новые подходы и компетенции, а также конкурс на участие органов местного самоуправления и населения в реализации национальных проектов. Его результат — открытые ФАПы, центры «Точка роста» в сельских школах, а также детские сады, модельные библиотеки, обновленные дома культуры и многие другие объекты.
Идеи одобрены.
По мнению Сергея Кравчука, с началом реализации мероприятий мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре возникла необходимость в разработке регионального стандарта мастер-планов малых городов. Он станет не только инструментом благоустройства, но и механизмом вовлечения жителей в управление территориями.
Дмитрий Демешин одобрил идею главы СМО и поручил экономическому блоку правительства края разработать региональный стандарт. Для этого нужно провести стратегические сессии совместно с советом муниципальных образований, а также экспертами и жителями районов.
В ходе юбилейного заседания Совета муниципальных образований края Сергей Кравчук обратился к губернатору с еще одним предложением от глав муниципальных образований и жителей региона: сформировать новую программу поддержки ТОС до 2030 года и увеличить финансирование общественных инициатив до одного миллиарда рублей.
— В любых действиях по благоустройству территорий мы ориентируемся на пожелания и мнения жителей. Таков принцип, который определил наш президент. Считаю правильным поддержать инициативы активистов территориальных общественных самоуправлений, — отметил глава региона.
Постепенно в течение ближайших трех лет финансирование проектов ТОС из региональной казны удвоится. Уже в следующем году на грантовую поддержку будет выделено 154 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в текущем.
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