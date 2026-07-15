Сергей Кравчук: Муниципальное сообщество Хабаровского края состоялось как команда единомышленников

Эффективным инструментом по обмену знаниями и опытом выступают конкурсы на лучшую организацию работы, лучшего главу и специалиста поселения, лучшую практику развития территориального общественного самоуправления (ТОС), лучшую работу с «Дальневосточным гектаром». Знаковыми стали конкурс «Муниципальная команда», в ходе которого осваиваются новые подходы и компетенции, а также конкурс на участие органов местного самоуправления и населения в реализации национальных проектов. Его результат — открытые ФАПы, центры «Точка роста» в сельских школах, а также детские сады, модельные библиотеки, обновленные дома культуры и многие другие объекты.