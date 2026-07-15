Иркутский фотограф заснял «космическую медузу» после запуска ракеты с Байконура

Сам пуск состоялся в 17:48 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем из трех человек — Петра Дуброва, Анны Кикиной и астронавта Анила Менона. Полет до МКС занял около трех часов по сверхбыстрой схеме. Стыковка прошла штатно, и уже после открытия люков космонавты перешли на борт станции. Впереди у них 261 сутки работы, за которые предстоит провести 38 научных экспериментов.