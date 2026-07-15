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Иркутский фотограф заснял «космическую медузу» после запуска ракеты с Байконура

Ракета вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем из трех человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вечером 14 июля жители Иркутска могли заметить в небе необычное светящееся пятно. Оно появилось после старта ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Байконур. Один из городских фотографов успел сделать снимки этого редкого явления.

«Космическая медуза» — так называют атмосферный феномен, который возникает при запуске ракет. Свет отражается от выхлопных газов на большой высоте, и в небе появляется фигура, напоминающая медузу.

Сам пуск состоялся в 17:48 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем из трех человек — Петра Дуброва, Анны Кикиной и астронавта Анила Менона. Полет до МКС занял около трех часов по сверхбыстрой схеме. Стыковка прошла штатно, и уже после открытия люков космонавты перешли на борт станции. Впереди у них 261 сутки работы, за которые предстоит провести 38 научных экспериментов.

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