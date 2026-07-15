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Спасательной операцией закончились игры двухлетнего ребенка в подъезде в Актобе

Голова ребенка застряла между металлическими прутьями лестничных перил — игры в подъезде закончились для двухлетнего малыша спасательной операцией в Актобе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел в жилом массиве Каргалы.

Мальчик 2023 года рождения во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.

К счастью, мальчик не пострадал — после он был передан родителям.

МЧС напоминает родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.

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