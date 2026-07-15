Спасательной операцией закончились игры двухлетнего ребенка в подъезде в Актобе

Инцидент произошел в жилом массиве Каргалы.
Мальчик 2023 года рождения во время игры просунул голову между металлическими прутьями лестничных перил и не смог самостоятельно выбраться.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.
Используя специальный аварийно-спасательный инструмент, спасатели аккуратно разжали металлические прутья и освободили ребенка.
К счастью, мальчик не пострадал — после он был передан родителям.
МЧС напоминает родителям о необходимости внимательно следить за детьми во время игр и не оставлять малышей без присмотра, особенно вблизи лестничных пролетов, балконов и других потенциально опасных мест.