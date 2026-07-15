Космонавты Роскосмоса и астронавт NASA перешли на борт МКС

Во вторник, 14 июля, экипаж корабля «Союз МС-29» успешно перешёл на борт Международной космической станции. Для выполнения миссии на МКС прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Так сообщает Роскосмос в Telegram-канале.
«Люки открыты: экипаж корабля “Союз МС-29” переходит на борт МКС», — сказано в материале.
На Международной космической станции уже находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Кроме того, экипаж корабля «Союз МС-29» на МКС встретили астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй. К миссии привлечен также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Как сообщили в Роскосмосе, ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур 14 июля. Запуск осуществили в 17:48. Корабль пристыковался к орбитальной станции спустя три часа.
Вместе с экипажем на МКС отправили научную аппаратуру. Она предназначена для проведения медико-биологических и биотехнологических исследований.
Петр Дубров стал командиром корабля «Союз МС-29». Он рассказал, что с детства мечтал стать космонавтом. Чтобы повысить свои шансы, он подтянул физическую форму, профессиональные знания и здоровье. Испытаний пришлось пройти немало, однако Петр Дубров все же справился со всеми этапами. Добравшись до медкомиссии, он осознал, что всё получилось. К тому моменту отсеялось немало претендентов на роль космонавта. После медкомиссии Петру Дуброву оставалась еще одна комиссия, межведомственная. До нее дошли восемь кандидатов. В космонавты взяли всех.
В России между тем с 2026 года изменили требования к кандидатам. Если раньше космонавтов почти не брали в космос с хроническими заболеваниями, то сейчас ситуация поменялась. Теперь можно попасть в отряд даже с хронической патологией печени. Физическая подготовка кандидата включает бег, плавание, прыжки с трамплина, упражнения на равновесие и прыжки на батуте. Проверяется также стрессоустойчивость, способность работать в команде и справляться со страхом в разных ситуациях. С этого года, кроме того, стало обязательным отсутствие татуировок на теле.