Космонавты Роскосмоса и астронавт NASA перешли на борт МКС

В России между тем с 2026 года изменили требования к кандидатам. Если раньше космонавтов почти не брали в космос с хроническими заболеваниями, то сейчас ситуация поменялась. Теперь можно попасть в отряд даже с хронической патологией печени. Физическая подготовка кандидата включает бег, плавание, прыжки с трамплина, упражнения на равновесие и прыжки на батуте. Проверяется также стрессоустойчивость, способность работать в команде и справляться со страхом в разных ситуациях. С этого года, кроме того, стало обязательным отсутствие татуировок на теле.