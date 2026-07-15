Во Владивостоке прошел «Кубок Семь Футов»

В классе «Лазер-стандарт» победил член сборной России Ярослав Ольховский из КСШОР и яхт-клуба «Семь Футов». В «Лазер-радиале» лучшим стал Борис Орлов («Алые паруса», КСШОР), среди девушек не было равной Дарье Костиной из Холмска. В классе «420» первенствовал экипаж Екатерины Юрку и Василисы Турчаниновой (КСШОР, «Семь Футов»). В «Оптимисте» абсолютным победителем стал Иван Караман (МГУ им. Невельского), у девушек — Ульяна Ясинкова (СШ «Лидер», «Алые паруса»). В «Кадете» выиграли Илья Константинов и Александр Мякенький (КСШОР, «Семь Футов»). В «Лазере 4.7» у юношей отличился Владислав Коршунов (Владивосток), у девушек — Варвара Адамчук из Хабаровска.