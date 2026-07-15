Во Владивостоке прошел «Кубок Семь Футов»

В начале недели состязаний за победу боролись юноши и девушки в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», «Лазер-стандарт» и «420». В регате приняли участие более 130 юных спортсменов из Владивостока, Находки, Хабаровска, Ванино, Комсомольска-на-Амуре, Невельска и Холмска.
Погодные условия оказались сложными: в первый день гонку прервали из-за резкого усиления ветра, во второй старты отложили из-за тумана, а в третий туман не позволил выйти в море вовсе. Результаты подводили по двум состоявшимся гонкам.
В классе «Лазер-стандарт» победил член сборной России Ярослав Ольховский из КСШОР и яхт-клуба «Семь Футов». В «Лазер-радиале» лучшим стал Борис Орлов («Алые паруса», КСШОР), среди девушек не было равной Дарье Костиной из Холмска. В классе «420» первенствовал экипаж Екатерины Юрку и Василисы Турчаниновой (КСШОР, «Семь Футов»). В «Оптимисте» абсолютным победителем стал Иван Караман (МГУ им. Невельского), у девушек — Ульяна Ясинкова (СШ «Лидер», «Алые паруса»). В «Кадете» выиграли Илья Константинов и Александр Мякенький (КСШОР, «Семь Футов»). В «Лазере 4.7» у юношей отличился Владислав Коршунов (Владивосток), у девушек — Варвара Адамчук из Хабаровска.
Завершали регату гонки крейсерских яхт, отмечает пресс-служба краевого минспорта. В них участвовали около пятидесяти экипажей и 270 человек из Владивостока, Находки, Артема и Славянки. Монотипы «Конрад 25Р» и «Плату 25» провели по шесть коротких гонок в районе Спортивной набережной и бухты Фёдорова, остальные классы — по две маршрутные гонки протяжённостью до 22 миль. Победителями в своих группах стали «Вальс Фантазия» (капитан Евгений Озеран), «Сюрприз» (Евгений Панкратов), «Румба» (Николай Варакин), «Пинта» (Дмитрий Назаров), «Самба» (Дмитрий Артюх), «Depeche Mode» (Валерий Диченко) и «Алиса II» (Никита Стральский). Большинство представляют владивостокский яхт-клуб «Семь Футов».
Победители первой гонки в каждом классе получили специальные призы как участники гонки памяти Владимира Высоцкого. Особым призом организаторов отметили самого опытного участника — 85-летнего Игоря Попова, капитана яхты «Магистр», чей экипаж занял третье место.