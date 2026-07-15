Сергей Носов проверил подготовку к отопительному сезону в Эвенске

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе рабочей поездки в Северо-Эвенский округ посетил новую блочно-модульную котельную в Эвенске. Объект был построен в рамках социального партнёрства с компанией «Полиметалл» и с ноября 2025 года находится под управлением областного предприятия. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в правительстве Магаданской области, минувший отопительный сезон котельная прошла в штатном режиме, обеспечив посёлок стабильным теплом и горячей водой. Эффективность подтверждена на практике: экономия угля составила более 1700 тонн, что в денежном выражении равно 45 миллионам рублей.
Исполнительный директор котельной Инна Зубко доложила губернатору, что в рабочем состоянии находятся три котла, ещё два — на техническом обслуживании. При этом выявлены недостатки в работе некоторого оборудования. Сергей Носов подчеркнул, что до начала отопительного сезона необходимо полностью устранить все замечания. Специализированная бригада подрядчика из 12 человек прибудет в Эвенск уже 16 июля для проведения комплексной наладки в рамках гарантийных обязательств.
— Работы будут приняты только после того, как все системы будут отлажены, а оборудование приведено в соответствие нормативам, — заявил глава региона. Также в Эвенске запланирован капремонт сетей тепло- и холодного водоснабжения на пяти улицах общей протяжённостью более 2,8 километра.
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