Сергей Носов проверил подготовку к отопительному сезону в Эвенске

Исполнительный директор котельной Инна Зубко доложила губернатору, что в рабочем состоянии находятся три котла, ещё два — на техническом обслуживании. При этом выявлены недостатки в работе некоторого оборудования. Сергей Носов подчеркнул, что до начала отопительного сезона необходимо полностью устранить все замечания. Специализированная бригада подрядчика из 12 человек прибудет в Эвенск уже 16 июля для проведения комплексной наладки в рамках гарантийных обязательств.