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На севере Хабаровского края выросло число лесных пожаров

Огонь в Аяно-Майском районе распространился на 3,2 тысячи га.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Аяно-Майском районе Хабаровского края число лесных пожаров выросло с 20 до 21. При этом здесь ликвидировали два очага возгораний, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По-прежнему действуют два пожара на ООПТ «Джугджурский заповедник». Их площадь составляет 184 га. Общая же площадь распространения огня, возникшего в результате сухих гроз, в муниципалитете превысила 3,2 тысячи гектаров.

Также за прошедшие сутки ликвидировали пожар в районе имени Полины Осипенко. На территории Кербинского лесничества обнаружили пожар площадью 74 га. На тушении задействовали воздушное судно С-182.

На данный момент на территории Хабаровского края действует I-III класс пожарной опасности. Вместе с этим местами в Охотском округе сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности в лесах.

Особый противопожарный режим сохраняется в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.