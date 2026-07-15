На севере Хабаровского края выросло число лесных пожаров

В Аяно-Майском районе Хабаровского края число лесных пожаров выросло с 20 до 21. При этом здесь ликвидировали два очага возгораний, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По-прежнему действуют два пожара на ООПТ «Джугджурский заповедник». Их площадь составляет 184 га. Общая же площадь распространения огня, возникшего в результате сухих гроз, в муниципалитете превысила 3,2 тысячи гектаров.
Также за прошедшие сутки ликвидировали пожар в районе имени Полины Осипенко. На территории Кербинского лесничества обнаружили пожар площадью 74 га. На тушении задействовали воздушное судно С-182.
На данный момент на территории Хабаровского края действует I-III класс пожарной опасности. Вместе с этим местами в Охотском округе сохраняется IV (высокий) класс пожарной опасности в лесах.
Особый противопожарный режим сохраняется в Верхнебуреинском, Охотском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском, Николаевском районах и в районе имени Полины Осипенко.