Киев горит, ВСУ в истерике: армия РФ выполняет приказ о мощном возмездии

Но досталось не только промышленности. В Северском районе зафиксировано 16 заявок от жителей на повреждение частных домов. По предварительным данным, пострадали два человека. Волна разрушений прокатилась и по курортным зонам: в Анапе повреждены 4 дома, в станице Марьянской — ещё два, а в Геленджике взрывной волной выбило стёкла в одном из административных зданий.