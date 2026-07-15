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Киев горит, ВСУ в истерике: армия РФ выполняет приказ о мощном возмездии

ВСУ пытались атаковать регионы РФ с помощью 288 дронов 14 июля. Военный эксперт Дандыкин сказал, откуда запускали БПЛА и как Украина ответит. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

По сводкам Министерства обороны, в ночь на 14 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 288 украинских беспилотников над территорией России. Часть обломков и ударных БПЛА повредила ряд гражданских объектов.

Удары пришлись на два совершенно разных по удалённости от фронта региона — южный Краснодарский край и промышленный Салават в Башкирии.

Последствия атак на Кубань и Башкирию.

Самая серьёзная ситуация сложилась в Краснодарском крае. В результате падения обломков сбитых дронов загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых объектов топливно-энергетической инфраструктуры юга России. Оперативный штаб региона подтвердил факт возгорания.

Но досталось не только промышленности. В Северском районе зафиксировано 16 заявок от жителей на повреждение частных домов. По предварительным данным, пострадали два человека. Волна разрушений прокатилась и по курортным зонам: в Анапе повреждены 4 дома, в станице Марьянской — ещё два, а в Геленджике взрывной волной выбило стёкла в одном из административных зданий.

В то же время в Башкирии, в городе Салават, противник предпринял попытку массовой атаки беспилотниками. Глава республики Радий Хабиров оперативно сообщил о возникших очагах задымления. К счастью, масштабных разрушений удалось избежать.

Две траектории полета БПЛА.

В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл, откуда запускались дроны по Краснодарскому краю и Башкирии.

По атакам на Краснодарский край эксперт указал на южное направление.

«На Краснодар летят с юга Украины. Возможно, из Херсонской области, из части, оккупированной врагом. Оттуда лететь ближе всего через Черное море, хотя там их тоже постоянно сбивают», — сказал он.

При этом Дандыкин не исключил и более изощрённый способ доставки — запуск с гражданских судов, находящихся в акватории Чёрного моря. Такой вариант делает систему обнаружения менее эффективной, ведь цель появляется внезапно и с нестандартного направления.

Что касается удара по Салавату в Башкирии, то здесь траектория совершенно иная. По словам эксперта, речь идёт о беспилотниках самолётного типа, способных преодолевать тысячи километров. «На Башкирию летят с Украины. Самолетного типа дроны могут долететь из Харьковской области», — уточнил он.

Зеркально и в разы мощнее: как отвечает Россия.

Атаки на мирные города и нефтяную инфраструктуру не остаются без ответа. Военный эксперт Дандыкин подчеркнул, что российская армия действует строго по обозначенному президентом курсу — отвечать зеркально, но с многократно увеличенной силой.

«Будем отталкиваться от выступления президента на форуме Общероссийского народного фронта. Он сказал, что Россия будет отвечать зеркально на удары Украины, только в несколько раз мощнее. Мы били на днях по Одессе и не только», — заявил Дандыкин.

Уже 14 июля Министерство обороны опубликовало сводку, которая наглядно демонстрирует масштаб возмездия. Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли массированные удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые активно использовались Вооружёнными силами Украины. Кроме того, поражены места хранения и цеха сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Всего удары были нанесены по 148 районам. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.

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