Наркоагронома заключили под стражу в Хабаровске

По подозрению в наркопреступлениях оперативники задержали 49-летнего хабаровчанина, проживающего в данном домовладении и подрабатывающего сторожем в местном гаражном кооперативе. Его сожительница, являющаяся владелицей недвижимости, заявила, что будто не догадывалась о запрещённом характере флоры, принимая кусты за обычные сорняки.