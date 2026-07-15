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Наркоагронома заключили под стражу в Хабаровске

4 тысячи кустов запрещенного растения умелец вырастил на участке подруги, которая не догадывалась об истинном предназначении флоры.

Источник: AmurMedia

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Хабаровску получили оперативную информацию о культивировании местными жителями на территории частной усадьбы в Краснофлотском районе запрещённых культур, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«При содействии бойцов Росгвардии полицейские провели обыск. На приусадебном участке они обнаружили плантацию наркосодержащего растения. Посадки находились в стадии активного роста и большинство стеблей были аккуратно подвязаны к специальным опорным конструкциям. Всего стражи правопорядка изъяли более четырёх тысяч кустов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в самом жилом доме и надворных постройках оперативники нашли готовый криминальный гербарий: части наркосодержащих растений массой свыше 3 кг сушились на противнях от духового шкафа.

По подозрению в наркопреступлениях оперативники задержали 49-летнего хабаровчанина, проживающего в данном домовладении и подрабатывающего сторожем в местном гаражном кооперативе. Его сожительница, являющаяся владелицей недвижимости, заявила, что будто не догадывалась о запрещённом характере флоры, принимая кусты за обычные сорняки.

Следователями полиции в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд избрал наркодельцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Его подруга допрошена в качестве свидетеля. Расследование продолжается.