В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело против отца, купившего сыну питбайк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые возбуждено уголовное дело в отношении родителя, который купил несовершеннолетнему сыну питбайк. Поводом стало ДТП, в котором пострадал подросток.
Авария произошла весной прошлого года в селе Атаманово. За рулем питбайка находился 13-летний мальчик без водительских прав. Вместе с ним ехал 15-летний подросток без мотошлема, который в результате аварии получил травмы средней тяжести.
Как выяснили следователи, питбайк мальчику подарил отец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.
В Госавтоинспекции напомнили, что недавно в крае произошла еще одна трагедия: в ДТП погиб 12-летний мальчик, которому мотоцикл также купил отец.
Полицейские призывают родителей не покупать детям мототехнику и не разрешать им садиться за руль. Ребенок не может правильно оценить дорожную ситуацию, а значит риск серьезной аварии остается очень высоким.