Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело против отца, купившего сыну питбайк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые возбуждено уголовное дело в отношении родителя, который купил несовершеннолетнему сыну питбайк. Поводом стало ДТП, в котором пострадал подросток.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Впервые возбуждено уголовное дело в отношении родителя, который купил несовершеннолетнему сыну питбайк. Поводом стало ДТП, в котором пострадал подросток.

Авария произошла весной прошлого года в селе Атаманово. За рулем питбайка находился 13-летний мальчик без водительских прав. Вместе с ним ехал 15-летний подросток без мотошлема, который в результате аварии получил травмы средней тяжести.

Как выяснили следователи, питбайк мальчику подарил отец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

В Госавтоинспекции напомнили, что недавно в крае произошла еще одна трагедия: в ДТП погиб 12-летний мальчик, которому мотоцикл также купил отец.

Полицейские призывают родителей не покупать детям мототехнику и не разрешать им садиться за руль. Ребенок не может правильно оценить дорожную ситуацию, а значит риск серьезной аварии остается очень высоким.