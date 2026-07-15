В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело против отца, купившего сыну питбайк

Как выяснили следователи, питбайк мальчику подарил отец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни. Ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.