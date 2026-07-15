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Названо необходимое условие для прекращения конфликта на Украине

В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием Зеленского. Сенатор Джабаров раскрыл aif.ru, какой сценарий ждёт Европу при отказе от нейтралитета Украины.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине, комментируя итоги встречи «коалиции желающих».

В Париже прошла встреча «коалиции желающих» с Владимиром Зеленским. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны. Также принято решение о проведении учений в соседних с Украиной странах, поставках Украине ракет ПВО и предоставлении лицензии на производство ракет SCALP. В Елисейском дворце утверждают, что планы по развертыванию многонациональных миротворческих сил в глубине украинской территории после прекращения огня готовы.

Россия уже дала все ответы по поводу озвученных в Париже планов по развёртыванию многонациональных сил на украинской территории, подчеркнул Джабаров.

«Если войска НАТО появятся на Украине, они будут уничтожены. Повторюсь: Россия начинала специальную военную операцию в 2022 году не только для демилитаризации и денацификации Украины, но и для того, чтобы в этой стране не было войск НАТО, а сам Киев не думал об интеграции в альянс. Украина должна быть нейтральной страной — это необходимое условие для завершения конфликта. Иначе военные действия продолжатся, либо Европу ждёт поражение», — отметил сенатор.

Ранее в Совфеде раскрыли худший сценарий для НАТО после встречи «коалиции желающих».

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