Красноярские орнитологи просят не «спасать» молодых птиц в лесах

Летом в лесах, парках и полях Красноярского края часто можно увидеть птенцов, которые начали осваивать мир и, не умея летать, оказались в траве или у подножия деревьев. Орнитологи просят жителей не пытаться «спасти» таких слётков. Именно вмешательство людей в жизнь природы может привести к гибели молодых птиц. Слётками называют птенцов в возрасте около месяца, которые только что покинули гнездо и учатся летать. Отличить их от взрослых птиц можно по коротким хвостам, желтизне вокруг клюва, топорщащемуся пушку на голове. Несмотря на видимую трогательную беззащитность, это естественный период для молодых пернатых. Они все обязательно проходят через него. Родители при этом внимательно наблюдают за потомством и в случае опасности бросаются на защиту. Если во время прогулки вы встретили такого слётка, самое разумное — отойти подальше и не беспокоить его. Даже если вам кажется, что поблизости никого нет — вам кажется. Период обучения всегда проходит под бдительным контролем родителей, — говорит орнитолог объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» Сергей Петров. Он отмечает, что, приближаясь к птенцу на земле, человек подвергает его реальной опасности. Это привлекает к слётку внимание бродячих собак или хищных птиц. Лучше всего пройти мимо или наблюдать издалека.