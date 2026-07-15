На Красноярском море ищут утонувшего мужчину

Спасатели ищут тело мужчины, утонувшего на Красноярском водохранилище 11 июля в районе урочища горы Унюк.
За вчерашний день специалисты по заявке полиции обследовали 27 километров акватории, а также прибрежную зону. Несмотря на все усилия, найти пропавшего пока не удалось. Работы будут продолжены.
В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей не купаться в запрещенных местах, в состоянии опьянения и следить за детьми у воды.
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