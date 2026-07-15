Мэр Сергей Кравчук: Комфортный двор — результат стараний жителей

— Победителями краевого конкурса ТОС стали 38 проектов нашего района, еще 14 — городского. Все они будут реализованы до конца года. Только по краевому конкурсу в район было привлечено почти 32 миллиона рублей. Люди хотят установить детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Средства, полученные на городском конкурсе, в основном идут на обустройство проездов, ремонт асфальтового покрытия. У ТОСсов стали популярны последнее время парковки — их не хватает во дворах, — говорит главный специалист отдела по ЖКХ комитета по управлению Индустриальным районом города Евгения Кухтина.