Мэр Сергей Кравчук: Комфортный двор — результат стараний жителей

Почти 170 дворов преобразятся в этом году в Хабаровске. Ход благоустройства территорий находится на контроле мэра города. Градоначальник проводит объезды объектов, где ведутся работы по муниципальным, региональным и федеральным программам.
Капиталы гранта.
— Обновление придомовых территорий в Хабаровске комплексное. Ремонтируем по президентской программе «Дальневосточные дворы», инициированной главой государства Владимиром Путиным и поддержанной вице-премьером — полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, по программе предоставления муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий и благодаря помощи территориальных общественных самоуправлений (ТОС), — говорит глава Хабаровска Сергей Кравчук.
В 2026 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018−2030 годы» планируется привести в порядок 33 дворовые территории. Работы ведутся по двум направлениям: семь — по программе «Благоустройство дальневосточных дворов», еще 26 — на муниципальные гранты. Всего на эти 33 территории выделено 89,9 миллиона рублей.
— Уже завершены работы на десяти объектах, получивших грантовую поддержку. Планируется, что все дворы будут сданы к началу августа, — рассказывает заместитель начальника управления ЖКХ администрации Хабаровска Мария Кущ.
Во дворах продолжается устройство покрытий и ограждений игровых и спортплощадок, ремонт и устройство дворовых проездов, парковочных карманов, тротуаров, монтаж уличного освещения, систем видеонаблюдения, установка скамеек, урн и многое другое.
Напомним, на условиях долевого финансирования жители конкретного двора могут претендовать на муниципальный грант. Доля средств из городского бюджета не может превышать 90 процентов стоимости проекта. На ремонт дворовых территорий можно получить до двух миллионов рублей, на устройство детских, спортивных, досуговых, контейнерных, хозяйственных площадок и мест для складирования твердых коммунальных отходов — до одного миллиона.
— Долю софинансирования, необходимость и возможность участия в грантовом конкурсе жителей определяют на общем собрании собственников. Его решение, оформленное протоколом, передается в управляющую компанию для формирования заявки. Грант выделяют в порядке очередности, исходя из даты и времени приема документов. С победителями конкурса заключается соглашение. После окончания работы на объекте и подачи отчетных документов победителю выплачивается сумма, — объясняет Мария Кущ.
Парковки по карману.
— Развитие территориального общественного самоуправления — наш приоритет в работе с населением. Мы видим, как с каждым годом хабаровчане все активнее берут на себя ответственность за уют во дворах, и результат этой работы налицо: на придомовых территориях появляются новые современные детские и спортивные площадки, хорошие тротуары и освещение. Вместе с жителями мы делаем Хабаровск городом, в котором хочется жить, растить детей и созидать, — подчеркивает Сергей Кравчук.
В районных комитетах отмечают: жители наконец оценили безусловное преимущество ТОС. Если еще четыре года назад нужна была разъяснительная работа, то сейчас горожане сами приходят в администрации с просьбами помочь создать ТОС.
На обновленных детских площадках всегда собирается ребятня Фото: Пресс-служба администрации города Хабаровска.
В самом густонаселенном районе Хабаровска — Индустриальном — действуют 154 ТОС. Но цифра эта неокончательная — постоянно открываются новые.
— Победителями краевого конкурса ТОС стали 38 проектов нашего района, еще 14 — городского. Все они будут реализованы до конца года. Только по краевому конкурсу в район было привлечено почти 32 миллиона рублей. Люди хотят установить детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Средства, полученные на городском конкурсе, в основном идут на обустройство проездов, ремонт асфальтового покрытия. У ТОСсов стали популярны последнее время парковки — их не хватает во дворах, — говорит главный специалист отдела по ЖКХ комитета по управлению Индустриальным районом города Евгения Кухтина.
Решая участвовать в конкурсах ТОСов, жители должны понимать, что часть трат на реализацию проекта ляж ет на них. Кстати, вкладываться необязательно рублями — учитывается и труд. Если горожане поддерживают порядок, сами готовы красить, ремонтировать, высаживать цветы — это все пойдет в общую копилку.
Нужный Южный.
ТОС «Наш дом» в этом году установил рекорд — выиграл сразу три проекта. На улице Малиновского он появился пять лет назад — в девятиэтажку переехала инициативная молодая мама, которая решительно взялась менять мир вокруг.
— В 2021-м подала заявки на конкурс, но проиграла. Расстроилась, конечно, но учла ошибки. И после этого наш ТОС всегда побеждал. В этом году сделаем комплекс для занятий воркаутом, лазалку для детей, теннисный стол, резиновой крошкой покроем площадку, проведем освещение, уложим тротуарное покрытие к новой детской площадке, чтобы мамы могли с колясками гулять. К середине августа все сдадим, — рассказывает председатель ТОС Анастасия Фомичева.
Ассигнования на ремонт дворов в Хабаровске в 2026 году, млн руб. Источник: администрация города Хабаровска Фото: Инфографика «РГ» / Юлия Андреева.
В многоэтажке есть семьи с детьми-инвалидами, для них также по конкурсу удалось оборудовать спортивный комплекс, специальную инклюзивную песочницу. За пять лет во дворе появились площадки для малышей и ребят постарше. Пожилые люди с удовольствием отдыхают на лавочках под навесом и любуются фонтаном. Да-да — в обычном дворе Южного микрорайона теперь есть и он. Жители соседних домов по-доброму завидуют и консультируются у Анастасии, как им создать ТОС.
— Знаете, обидно слышать такое: «Южный — никому не нужный». У нас отличный микрорайон, общими усилиями мы сможем сделать его еще лучше, — уверена молодая мама.
От первого лица.
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска:
— В текущем году в Хабаровске будет приведено в порядок около 170 дворовых территорий — это огромный объем работы. Главным двигателем перемен всегда остаются сами жители. Там, где люди активны, дворы преображаются на глазах. Я призываю всех хабаровчан: относитесь принципиально к придомовой территории, это ваше имущество. Голосуйте, участвуйте в программах и преображайте город.