Макрон подставил Киев: производство SCALP на Украине станет приговором ВСУ

«Потому что непонятно, сколько самолетов осталось у противника. SCALP — это авиационные ракеты. Как их будут доставлять — тоже вопрос. Для них сейчас это будет сложно. Попытаются, скорее всего, по воздуху. Если их будут складировать, то их тоже уничтожат, как склад в Вишневом», — добавил эксперт.