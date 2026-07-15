Макрон подставил Киев: производство SCALP на Украине станет приговором ВСУ

Производство ракет SCALP вряд ли будет размещено на Украине, так как иначе оно станет законной целью армии РФ. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя возможную передачу лицензии Киеву на производство этого вооружения.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории.
«Французские ракеты так и продолжат поставляться. Все предприятия по производству беспилотников под украинским брендом находятся в Европе. На Украине их достать довольно легко. И ракеты эти будут тоже в Европе производить», — сказал Дандыкин.
Также он отметил, что у Киева может быть не так много возможностей для запуска этих ракет.
«Потому что непонятно, сколько самолетов осталось у противника. SCALP — это авиационные ракеты. Как их будут доставлять — тоже вопрос. Для них сейчас это будет сложно. Попытаются, скорее всего, по воздуху. Если их будут складировать, то их тоже уничтожат, как склад в Вишневом», — добавил эксперт.