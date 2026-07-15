В Пермском крае температура воздуха может опуститься на неделе до +7°С

В ночь на 17 июля столбик термометра опустится на севере региона до +7…+12 °С. Причиной станет заток холодного воздуха. В центральной и южной частях Прикамья будет немного теплее: +10…+15°С. Днём воздух прогреется в крае до +12…+17 °С. До конца рабочей недели в регионе будут идти дожди. Возможны и грозы.