В Пермском крае температура воздуха может опуститься на неделе до +7°С

Температура воздуха может опуститься в Пермском крае до +7°С. Об этом сообщил автор проекта «Метеоролог.и.я» Данил Полин.
«Эта неделя в регионе будет холодной и дождливой. Средняя температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 1−2°С, — рассказал специалист. — Пик похолодания придётся на пятницу».
В ночь на 17 июля столбик термометра опустится на севере региона до +7…+12 °С. Причиной станет заток холодного воздуха. В центральной и южной частях Прикамья будет немного теплее: +10…+15°С. Днём воздух прогреется в крае до +12…+17 °С. До конца рабочей недели в регионе будут идти дожди. Возможны и грозы.
По предварительной информации, в выходные может начаться сухой период.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что после мощных ливней в Пермском крае затопило село Кын — там разлились реки. Вода разрушила дома, дороги и мосты. Кроме того, потоком унесло местную жительницу. Её ищут.