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Сразу в семи аэропортах РФ ввели ограничения на полеты

В ряде воздушных гаваней ограничения уже сняты.

Источник: Комсомольская правда

В семи российских аэропортах вводились временные ограничения работы в ночь на среду 15 июля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Речь идёт об аэропортах Ульяновска, Саратова, Самары, Пензы, Казани, Чебоксар и Бугульмы. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.

По состоянию на 05.00 в ряде аэропортов ограничения были сняты. Росавиация информировала, что возобновили работу аэропорты Пензы, Саратова и Нижнекамска.

Также сообщалось, что в ночь на 15 июля ввели ограничения на проезд по Крымскому мосту. Движение транспорта временно перекрыто. Ограничения начали действовать в 2 часа ночи.

Тем временем ВСУ пытаются отрезать город Энергодар от снабжения, для этого они дистанционно минируют подъездные дороги к нему.

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