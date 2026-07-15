Сразу в семи аэропортах РФ ввели ограничения на полеты

В семи российских аэропортах вводились временные ограничения работы в ночь на среду 15 июля. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Речь идёт об аэропортах Ульяновска, Саратова, Самары, Пензы, Казани, Чебоксар и Бугульмы. Ограничения вводились с целью обеспечения безопасности.
По состоянию на 05.00 в ряде аэропортов ограничения были сняты. Росавиация информировала, что возобновили работу аэропорты Пензы, Саратова и Нижнекамска.
Также сообщалось, что в ночь на 15 июля ввели ограничения на проезд по Крымскому мосту. Движение транспорта временно перекрыто. Ограничения начали действовать в 2 часа ночи.
Тем временем ВСУ пытаются отрезать город Энергодар от снабжения, для этого они дистанционно минируют подъездные дороги к нему.