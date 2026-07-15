Киев перестал существовать как промышленный центр: удары РФ поставили крест

В ходе массированного удара по Киеву были ликвидированы машинокомплекты, поставленные с Запада, а сама украинская столица утратила способность к самостоятельному производству вооружений. Такую оценку в разговоре с aif.ru дал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в результате ракетной атаки были поражены заводы ГП «Радиоизмеритель» и Киев-9 («УКР АРМО ТЕХ»). На первом выпускали «мозги» для ракет «Нептун», «Гром» и различных модификаций Fire Point, а второй занимался сборкой боевых частей к ударным беспилотникам и ракетам. Кроме того, на территории предприятия Киев-9 находились большие склады, в которых хранились бронемашины и готовые для передачи в ВСУ беспилотники.
«Киев как промышленная держава перестал существовать, он ничего не производит. Ему привозят машинокомплекты, он их собирает и отправляет на фронт. Сегодня мы уничтожили те комплекты, которые прибыли с Запада, — их больше негде достать, надо снова поставлять на Украину. И второе: платформ для сборки беспилотных систем больше нет. Произошло критическое, достаточно мощное ослабление боевой мощи Украины», — пояснил эксперт.
По его словам, восстановление поражённых объектов займёт от полугода до года и более. При этом столь длительный выход из строя сборочных мощностей существенно ограничит возможности ВСУ по восполнению потерь в технике и ракетном вооружении.
Как сообщалось, ВС РФ нанесли удары по портам Украины и судам ВСУ.