На территории частного дома в Краснофлотском районе нашли и изъяли 4 030 кустов каннабиса, а в доме — части растения конопли, весом более 3 380 г, которые сушились на противнях. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 49-летнего жителя дома. Его сожительница, владелица частного дома рассказала, что считала растения на огороде сорняками. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его сожительница проходит по делу как свидетель.
Хабаровчанин посадил в огороде более 4 тысяч кустов конопли
На территории частного дома в Краснофлотском районе нашли и изъяли 4 030 кустов каннабиса, а в доме — части растения конопли, весом более 3 380 г, которые сушились на противнях. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 49-летнего жителя дома. Его сожительница, владелица частного дома рассказала, что считала растения на огороде сорняками. Возбуждено уголовное дело.