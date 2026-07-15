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Хабаровчанин посадил в огороде более 4 тысяч кустов конопли

На территории частного дома в Краснофлотском районе нашли и изъяли 4 030 кустов каннабиса, а в доме — части растения конопли, весом более 3 380 г, которые сушились на противнях. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 49-летнего жителя дома. Его сожительница, владелица частного дома рассказала, что считала растения на огороде сорняками. Возбуждено уголовное дело.

На территории частного дома в Краснофлотском районе нашли и изъяли 4 030 кустов каннабиса, а в доме — части растения конопли, весом более 3 380 г, которые сушились на противнях. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 49-летнего жителя дома. Его сожительница, владелица частного дома рассказала, что считала растения на огороде сорняками. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, его сожительница проходит по делу как свидетель.