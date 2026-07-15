Хабаровчанин продал машину соседа без его ведома

Мужчина купил автомобиль за 200 тысяч рублей в нерабочем состоянии и поставил во дворе своего дома, через некоторое время машину украли. По подозрению в хищении задержали 42-летнего жителя соседнего дома. Злоумышленник рассказал, что долго наблюдал за оставленной без присмотра машиной, прежде чем решил ее продать. Он нашел объявление о выкупе автомобилей и обманул покупателя, сказав, что машина принадлежала его покойному дяде, а документы из нее украли. Покупатель заплатил подозреваемому 10 тысяч рублей наличными и увез транспорт на эвакуаторе. Полицейские принимают меры по возвращению имущества. В счет погашения ущерба у мужчины изъяли телевизор, холодильник и смартфон. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.