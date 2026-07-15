Разобрали на атомы: супербомба стерла с лица земли важный объект у Орехова

По словам эксперта, командование ВСУ не считается с потерями ни среди иностранных наёмников, на ореховском направлении в основном из Колумбии, ни среди националистов, бросая их на удержание укреплённых районов, чтобы не допустить продвижения российских сил вглубь Запорожской области. Именно против такой плотной обороны и работает российская авиация.