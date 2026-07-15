Разобрали на атомы: супербомба стерла с лица земли важный объект у Орехова

На ореховском направлении в Запорожской области инициатива остается за российскими войсками, а уничтожение противника ведется комплексно, с массированным применением артиллерии и авиационных бомб, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Эксперт в эксклюзивном комментарии aif.ru описал характер боевых действий в районе Орехова.
Как он отметил, быстрое продвижение российских войск сдерживается колоссальной насыщенностью вражеских укреплений.
«Идут позиционные бои, инициатива в наших руках, но укрепрайоны и минные поля со стороны противника настолько насыщенные, что говорить о быстром продвижении пока преждевременно», — сказал Рогов.
Главную ударную силу, стирающую укрепления и живую силу врага, по его словам, представляет фронтовая авиация с фугасными авиабомбами.
«От ФАБа никакой дроновод уже не уйдет. Если попадание происходит достаточно близко, никто даже не ищет остатки — противник разбирается чуть ли не на атомы», — подчеркнул Рогов.
По словам эксперта, командование ВСУ не считается с потерями ни среди иностранных наёмников, на ореховском направлении в основном из Колумбии, ни среди националистов, бросая их на удержание укреплённых районов, чтобы не допустить продвижения российских сил вглубь Запорожской области. Именно против такой плотной обороны и работает российская авиация.
«В общем, ведется комплексная работа: где-то идет контрбатарейная борьба, где-то работают наши дроны, где-то наносят удары ВКС и фронтовая авиация теми же ФАБами, а где-то доходит до стрелковых боев. Их стало меньше, но они всё равно присутствуют», — резюмировал Рогов.