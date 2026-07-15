В бои на Ближнем Востоке вошли новые игроки: главная новость Ирана 15 июля

Объединённые Арабские Эмираты сообщили об атаке на два своих танкера в Ормузском проливе, а Корпус стражей исламской революции подтвердил, что нанёс удары по «супертанкерам-нарушителям». Одновременно с этим Axios утверждает, что Дональд Трамп одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в Сане, контролируемой хуситами.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев видит в происходящем не просто очередной виток напряжённости, а глубокий раскол в арабском и мусульманском мире.
«Это такой своеобразный раскол, прежде всего в мусульманском мире, ну и в определённой степени в арабском мире, — отметил эксперт в комментарии aif.ru, — Пока чёткие конфигурации не просматриваются. Однако хуситы и “Хезболла” традиционно выступают на стороне Ирана против Израиля, США и их арабских союзников».
По его словам, арабы не намерены агрессировать против Тегерана, но будут защищать объекты с американскими военными, демонстрируя союзнические обязательства.
Впрочем, главной причиной продолжающегося кровопролития Перенджиев считает не столько идеологические противоречия, сколько военное присутствие США.
«Главный препон всей этой истории — американские базы. И дело не просто в том, что они там есть, а в том, что именно с этих баз наносятся удары по Ирану», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что арабские страны ошибочно полагали, будто американцы будут их защищать, однако на деле базы стали опорными пунктами для агрессии.
«Если бы Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и прочие не пустили туда американцев, то американцам вообще было бы сложно осуществлять агрессию против Ирана, и Израиль бы не рыпался», — резюмировал политолог.
По мнению Перенджиева, Израиль чувствует себя уверенно именно благодаря близости США, а арабские государства, получающие ответные удары от Ирана, «заслуженно» страдают, поскольку сами создали условия для бесконечной войны. При этом динамика конфликта напрямую зависит от расхода ракет: когда запасы иссякнут, наступит временное затишье, но затем удары возобновятся.
«Говорить об окончании конфликта пока рано, — предупредил эксперт. — Тем более что в этих условиях сами арабы не могут договориться между собой — я имею в виду не только Йемен, но и Саудовскую Аравию, Кувейт, а также Ливан».
Единственным выходом из конфликта Перенджиев видит не просто требование Ирана вывести американские базы, а настоящее мусульманское братство и поддержку Тегерана со стороны арабских стран.