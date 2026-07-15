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Зеленский опозорился из-за сражения с бутылкой на параде у Макрона

Зеленский нарушил директиву ЕС во время парада в Париже, он открутил крышку с пластиковой бутылки, сообщает Clash Report.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский нарушил директиву ЕС во время парада в Париже, он полностью открутил крышку с пластиковой бутылки, сообщает Clash Report.

«Зеленский боролся с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинтив крышку и отложив её в сторону», — говорится в публикации.

Согласно Single-Use Plastics Directive, пластиковые крышки на бутылках объёмом до трёх литров следует оставлять прикреплёнными даже после открытия. Это связано с сокращением пластиковых отходов.

В Париже состоялся традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии. На мероприятии присутствовал Зеленский, который прибыл во Францию для участия во встрече так называемой «коалиции желающих».

В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что после прибытия Зеленского на встречу так называемой «коалиции желающих» упала стойка с баннером саммита. Участников мероприятия встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

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