Зеленский нарушил директиву ЕС во время парада в Париже, он полностью открутил крышку с пластиковой бутылки, сообщает Clash Report.
«Зеленский боролся с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинтив крышку и отложив её в сторону», — говорится в публикации.
Согласно Single-Use Plastics Directive, пластиковые крышки на бутылках объёмом до трёх литров следует оставлять прикреплёнными даже после открытия. Это связано с сокращением пластиковых отходов.
В Париже состоялся традиционный военный парад по случаю Дня взятия Бастилии. На мероприятии присутствовал Зеленский, который прибыл во Францию для участия во встрече так называемой «коалиции желающих».
В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что после прибытия Зеленского на встречу так называемой «коалиции желающих» упала стойка с баннером саммита. Участников мероприятия встречал президент Франции Эммануэль Макрон.