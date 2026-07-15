Наглые крысы кидаются на жителей Темиртау

Со слов горожан, крысы уверенно перемещаются из одного микрорайона в другой. Их возможное появление в квартирах приводит темиртаусцев в ужас. Жалобы в акимат, участковому и депутату на габаритный мусор во дворе не приносят желаемых результатов.