Конева: При нарушении учеником дисциплины педагог может сделать ему замечание

Педагог при нарушении учеником дисциплины на уроке сначала может сделать ему замечание, а при повторном нарушении — привлечь сотрудников образовательного учреждения для профилактической беседы. Об этом рассказала эксперт Министерства просвещения РФ, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.