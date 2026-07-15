Конева: При нарушении учеником дисциплины педагог может сделать ему замечание

Педагог при нарушении учеником дисциплины на уроке сначала может сделать ему замечание, а при повторном нарушении — привлечь сотрудников образовательного учреждения для профилактической беседы. Об этом рассказала эксперт Министерства просвещения РФ, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
Минпросвещения определило перечень действий педагогического коллектива в случае нарушения школьником дисциплины в 2026/27 учебном году, сообщила она.
— При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать обучающемуся устное замечание, — цитирует ее РИА Новости.
При повторном нарушении на том же уроке учитель может привлечь педагога, который ответственен за соблюдение дисциплины в школе, для проведения профилактической беседы с учеником.
— По итогам беседы он принимает решение о возвращении школьника в класс и информировании родителей о его поведении, — добавила Конева в беседе с агентством.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в Минпросвещения России сообщили, что органы управления образованием обязаны обеспечить местом в 10-м классе каждого выпускника 9-го класса, даже если он не прошел конкурсный отбор в профильный класс или класс с углубленным изучением отдельных предметов.