В мэрии раскрыли причину подтопления центра Перми во время дождей

«При заполнении системы ливневой канализации вода естественным образом стекает в области понижения рельефа, — рассказали сайту perm.aif.ru в мэрии. — При этом ввиду сложного рельефа местности (в черте города это всхолмленная равнина), а также большого количества малых рек (их более 300 рек) улично-дорожная сеть не везде оснащена системой ливневой канализации. Сейчас ею оборудованы 53% территории Перми».