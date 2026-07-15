В мэрии раскрыли причину подтопления центра Перми во время дождей

Мэрия раскрыла сайту perm.aif.ru причину затопления центра Перми во время ливней.
Дело в том, что эта часть краевой столицы находится в низине.
«При заполнении системы ливневой канализации вода естественным образом стекает в области понижения рельефа, — рассказали сайту perm.aif.ru в мэрии. — При этом ввиду сложного рельефа местности (в черте города это всхолмленная равнина), а также большого количества малых рек (их более 300 рек) улично-дорожная сеть не везде оснащена системой ливневой канализации. Сейчас ею оборудованы 53% территории Перми».
После мощных дождей специалисты начали проверку ливнёвки. По ситуации на 13 июля, засоров не обнаружили.
Напомним, этим летом на Пермь обрушились сильные дожди. Затопило улицы в разных районах города. Многие дороги превратились в реки. Под водой оказались и тротуары. Падали деревья, происходили оползни — один из них стал причиной приостановки движения поездов.