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В мэрии раскрыли причину подтопления центра Перми во время дождей

После мощных осадков специалисты начали проверку ливнёвки. По ситуации на 13 июля, засоров не обнаружили.

Мэрия раскрыла сайту perm.aif.ru причину затопления центра Перми во время ливней.

Дело в том, что эта часть краевой столицы находится в низине.

«При заполнении системы ливневой канализации вода естественным образом стекает в области понижения рельефа, — рассказали сайту perm.aif.ru в мэрии. — При этом ввиду сложного рельефа местности (в черте города это всхолмленная равнина), а также большого количества малых рек (их более 300 рек) улично-дорожная сеть не везде оснащена системой ливневой канализации. Сейчас ею оборудованы 53% территории Перми».

После мощных дождей специалисты начали проверку ливнёвки. По ситуации на 13 июля, засоров не обнаружили.

Напомним, этим летом на Пермь обрушились сильные дожди. Затопило улицы в разных районах города. Многие дороги превратились в реки. Под водой оказались и тротуары. Падали деревья, происходили оползни — один из них стал причиной приостановки движения поездов.