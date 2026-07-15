Хабаровчанам предложили стать официальными хранителями редких тигров

Победитель аукциона получит пакет привилегий: именную табличку на главном вольере с логотипом организации или именем мецената, которую увидят десятки тысяч посетителей; статус официального партнера зоосада во всех публикациях СМИ и пресс-релизах; эксклюзивные вечерние прогулки по территории в нерабочие часы для семьи или бизнес-партнеров, а также право соавторства при выборе имен для будущего потомства хищников.