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Хабаровчанам предложили стать официальными хранителями редких тигров

Зоосад «Приамурский» запускает благотворительный аукцион.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском зоосаде «Приамурский» им. В. П. Сысоева стартует уникальный благотворительный аукцион опекунства, аналогов которому еще не было в истории учреждения. Главный лот торгов — право стать официальным хранителем и покровителем величественных амурских тигров Шторма и Шайни, сообщает в «Максе» (12+) пресс-служба зоосада.

Амурский тигр является краснокнижным сокровищем Дальнего Востока, а опека над ним признается высочайшим статусом для человека или компании.

Победитель аукциона получит пакет привилегий: именную табличку на главном вольере с логотипом организации или именем мецената, которую увидят десятки тысяч посетителей; статус официального партнера зоосада во всех публикациях СМИ и пресс-релизах; эксклюзивные вечерние прогулки по территории в нерабочие часы для семьи или бизнес-партнеров, а также право соавторства при выборе имен для будущего потомства хищников.

Торги пройдут в два этапа. С 15 по 25 июля состоится онлайн-этап, где участники смогут заявить о себе и сделать первые ставки. Финальная битва ставок и торжественное подписание договора состоятся 26 июля на большом празднике прямо у вольера тигра. Высшая ставка из онлайн-тура станет стартовой ценой на живых торгах.

Для юридических лиц начальная ставка составляет 100 000 рублей с минимальным шагом в 10 000 рублей.

Для физических лиц участие начинается от 15 000 рублей (единовременно), минимальный шаг — 1 000 рублей.

Все вырученные средства будут направлены исключительно на закупку лучших рационов, витаминов, ветеринарный уход и обновление игровых элементов в вольере животных.

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