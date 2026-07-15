Новое здание ДВХМ определит культурный облик Дальнего Востока

Сегодня музей располагается в одном здании с Хабаровской краевой филармонией на очень ограниченном пространстве. Ему тесно, большая коллекции остается в запасниках и только изредка ее показывают посетителям. Между тем, коллекция включает уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западноевропейского, начиная с XVII века.