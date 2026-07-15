Новое здание ДВХМ определит культурный облик Дальнего Востока

Завершился начальный этап строительства Дальневосточного художественного музея. В ближайшее время подрядная организация завершит необходимые процедуры для прохождения государственной экспертизы документов, после чего приступит ко второму этапу, возведения самого здания.
Ход работ проинспектировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сверили планы с руководителем Группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост», генподрядчиком строительства, Русланом Сулимовичем Байсаровым, — написал в социальных сетях Дмитрий Демешин. — Также прорабатываем дополнительные механизмы финансирования, чтобы ускорить возведение здания.
По словам руководителя региона, Руслан Сулимович готов самостоятельно привлекать дополнительные средства, чтобы ускорить работы. Его вовлеченность в крупные федеральные инициативы крайне ценна и сыграет на пользу реализации и нашего проекта.
Дмитрий Демешин пообещал, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку.
Сегодня музей располагается в одном здании с Хабаровской краевой филармонией на очень ограниченном пространстве. Ему тесно, большая коллекции остается в запасниках и только изредка ее показывают посетителям. Между тем, коллекция включает уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западноевропейского, начиная с XVII века.
Но даже в таких условиях музей остается востребованным, ежегодно здесь проходит большое количество выставок.
Новые площади позволят увеличить количество выставок, проводить больше образовательных и культурных мероприятий для детей и взрослых.
— Вместе мы построим объект, который определит культурное будущее всего Дальнего Востока, — считает Дмитрий Демешин.